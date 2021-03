Carlos Carvalhal: «É importante colocar os pés no chão»

Depois de consumada a subida ao 2.º lugar da classificação da Liga NOS na última jornada do campeonato, Carlos Carvalhal veio lembrar a importância de "meter os pés no chão". O técnico lembrou o trajeto bem-sucedido do clube nas várias frentes, mas não deixou de focar as recentes dificuldades relacionadas com problemas físicos de jogadores.





"Para os menos atentos, e sem querer baixar as expectativas mas sim meter os pés no chão, no último jogo o Bruno Rodrigues da equipa B jogou na principal. Não porque não o mereça, mas fundamentalmente porque os jogadores da equipa principal estavam indisponíveis. É um jovem que não está rotinado connosco e, ainda assim, teve uma boa prestação. O Vítor Oliveira entrou não por ter os olhos bonitos, mas porque merece jogar e porque o Sporar contraiu uma lombalgia e ele teve de ser chamado a intervir. E lembro que no banco estava o Hernâni, outro da equipa B, jogou em Roma e foi chamado devido à indisponibilidade de jogadores. Ontem chamámos o Rodrigo Gomes dos sub-23 para trabalhar connosco, tivemos mais um problema na equipa e tivemos de o chamar", assinalou Carvalhal, em declarações ao canal do clube."Sem querer baixar as expectativas, é importante que todos metam os pés no chão. O Sp. Braga tem feito uma campanha muitíssimo boa em todas as frentes, tem tido como sua orientação o foco no próximo jogo. Este é o jogo mais importante da nossa vida, pode dar acesso à final da Taça de Portugal e estamos muito focados e concentrados, com ambição máxima e vamos estar à altura do desafio", disse ainda o treinador do Sp. Braga, no lançamento do duelo com o FC Porto, agendado para amanhã.