Carlos Carvalhal: «Às vezes é importante ganhar assim. Sentes a firmeza da equipa»

Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, destacou o espírito da equipa que, mesmo a jogar com nove elementos, conseguiu vencer (1-0) no terreno do V. Guimarães.





Defrontámos um bom adversário, fizemos uma excelente primeira parte. Podíamos ter sentenciado o jogo com o segundo golo. Tivemos várias oportunidades para o fazer na segunda parte. Há a reação normal do Vitória, o acumular de cansaço pelo jogo de quinta-feira, mas soubemos fechar os caminhos da baliza.As melhores oportunidades de golo são nossas. Podíamos ter feito o 2-0 e acabar com o jogo.Temos criado muitas oportunidades, ataques. Fomos a equipa da Liga Europa que mais ataques fez na 1ª jornada e isso merecia ser valorizado. 22 ataques. Hoje mantivemos essa toada, com caráter de poder e de mandar no jogo. Ainda não tínhamos feito o apelo ao espírito de equipa, de defender e ter que nos agarrar e hoje aconteceu. A equipa com 9 agarrou-se, mantivemos mais um jogo a zeros e no global fomos justos vencedores.Não, estou a olhar para nós e às vezes é importante ganhar assim. Sentes a firmeza da equipa, caráter e querer dos jogadores. Esta equipa que tem vocação ofensiva, cria oportunidades e tem feito golos. Mostrou hoje a outra face da moeda. Três pontos muito bons.Lamento a ausência deles para o que aí vem, mas temos plantel com caráter e capacidade para suplantar essas ausências.