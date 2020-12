Carlos Carvalhal após passagem à final four da Allianz Cup: «Melhor só na Feira de Espinho»

O Sporting de Braga venceu esta quinta-feira o Estoril por 3-1 e confirmou o apuramento para a 'final four' da Allianz Cup, num encontro em que Paulinho assinou os três golos minhotos.

No final da partida, Carlos Carvalhal não deixou de parabenizar o comportamento dos seus jogadores na vitória sobre os canarinhos, sublinhando a média de golos que a equipa tem demonstrado ao longo da temporada, estatística que o treinador dos minhotos constatou ao ler Record, afirmando: "Melhor só na Feira de Espinho".

"Antes de mais, dar os meus para bens a minha equipa, aos meus jogadores, foram bravos, fizeram um grande jogo contra uma equipa muito bem organizada., Sabíamos que o Estoril constrói muito bem desde de trás, não permitimos que isso acontecesse. Tivemos três boas oportunidades para matar o jogo, mas não conseguimos. Fomos a vencer por 1-0. O Fransérgio tem oportunidade para fazer o segundo golo [logo à abrir a segunda parte], atira à barra. Tive de meter mais um médio para equilibrar mais o meio-campo, a partir desse momento o jogo equilibrou-se. É um resultado justo", começou por dizer, em declarações à Sport TV.

Momentos dos golos

"São situações do jogo, podíamos ter feito noutras, mas fizemos nas que fizemos. O Estoril também podia ter feito noutras. É o que é. Dado importante, conseguimos fazer mais três golos e vamos em numa média de golos impressionante. Antes da partida vi as estatísticas, aliás, houve alguém que as escreveu, vi no jornal Record que temos a maior produtividade desde há 77 anos. É um dado que nos deixa contentes. Fazemos golos e defendemos quando temos de defender. Somos muito letais a fazer isso. Estou satisfeito com os jogadores, estamos bem no campeonato, fizemos uma boa campanha na Europa League... melhor só na Feira de Espinho."

'Final four' com as quatro melhores equipas do campeonato

Neste momento, o mais importante é importante preparar o próximo jogo e preparar umas compotas agora para o Natal para dar aos vizinhos", concluiu.