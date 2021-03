Carlos Carvalhal e o Benfica: «Perspetiva de um grande jogo»

Carlos Carvalhal reforça a "perspetiva de um grande jogo de futebol" frente ao Benfica. Na antevisão que fez aos meios do Sp. Braga, o treinador destacou ainda a capacidade goleadora da sua equipa e reconheceu o confronto ante "um dos adversários mais difíceis" da Liga.





"A perspetiva é de um grande jogo de futebol. As duas equipas vão querer vencer o jogo. Frente a frente estão duas equipas boas, bem organizadas, com ideias de jogo definidas. Vamos a jogo com vontade de competir e de vencer, sabendo que vamos defrontar um dos adversários mais difíceis da competição, que está numa curva de ascensão. Nós também temos estado em bom plano com vitórias e golos, por isso espera-se um bom jogo"."Nos últimos cinco jogos fizemos 12 golos. Continuamos com uma veia goleadora assinalável com uma preponderância ofensiva grande, não desviamos um milímetro em função dos adversários. Tentamos que a nossa matriz tenha mais capacidade que a dos adversários e este jogo sabemos que vai ser difícil, mas preparámo-nos bem. Estamos muito confiantes e vamos a jogo com muita vontade de vencer. Foi o que prometi aos adeptos do Braga desde o início, entrar em todos os jogos para ganhar, e amanhã não vamos fugir à regra frente a um adversário difícil"."Temos consciência que podemos vencer. Os jogos passados entre as duas equipas valem zero para este encontro porque do passado vivem os museus. Cada jogo depende da atitude dos jogadores, do comportamento coletivo e individual, da concentração e dos níveis de controlo emocional. Depende de muita coisa para vencer o jogo, o grau de confiança mais alto que o normal, porque todos nós acreditamos que podemos vencer outra vez".