Carlos Carvalhal e o caso Sporar: «Feriu o regulamento interno do clube»

As últimas horas ficaram marcadas pelo caso a envolver Sporar e um seu comentário na conta de Instagram do sportinguista Feddal. Este ato não caiu bem no seio do Sp. Braga e o caso foi resolvido internamente pelos responsáveis, com uma multa. Resta perceber que consequências terá para Sporar no âmbito desportivo, mas Carlos Carvalhal não esclareceu se conta ou não voltar a utilizar o ponta-de-lança esloveno nos quatro jogos que restam da Liga e final da Taça de Portugal.





"Houve realmente uma situação que feriu o regulamento interno do clube. O Sp. Braga prontamente agiu em conformidade e o assunto ficou prontamente resolvido. Não faço mais comentários sobre isso", disse o treinador dos arsenalistas, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o P. Ferreira.