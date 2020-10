Carlos Carvalhal e o sorteio da Liga Europa: «É o que é, são todos difíceis»

O Sp. Braga ficou a conhecer hoje o sorteio da fase de grupos da Liga Europa, onde vai defrontar Leicester, AEK e Zorya. Carlos Carvalhal analisou os adversários e não tem dúvidas ao considerar serem todos "difíceis".





"Para mim é um regresso a Inglaterra, à Grécia e só faltou regressar à Turquia. É o que é, são todos difíceis. Leicester ganhou recentemente por 5-2 ao City, é uma equipa boa, conheço bem, um clube estruturado e será, na teoria, a favorita do grupo", começou por dizer o técnico dos minhotos."Depois teremos as restantes equipas, que vão discutir em igualdade de circunstâncias. O AEK é uma equipa boa, luta pelo título, tem lá o Nélson Oliveira. Já as equipas da Ucrânia são sempre complicadas, o Sp. Braga não tem um histórico favorável com o Zorya, mas vamos estar disponíveis para discutir todos os jogos e chegar o mais longe possível", concluiu.