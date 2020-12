Carlos Carvalhal e os apuramentos portugueses: «Todas as equipas estão de parabéns»

Carlos Carvalhal aproveitou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Belenenses SAD para endereçar uma mensagem de parabéns a Benfica e FC Porto pelo apuramento nas fases de grupos de Liga Europa e da Liga dos Campeões, respetivamente. Para o técnico do Sp. Braga, que também se qualificou na Liga Europa, todas as passagens são boas para Portugal, pelo que todos os emblemas merecem palavras de reconhecimento.





"Queria aproveitar para retribuir as felicitações pela passagem à fase seguinte por parte do Sérgio Conceição e dar os parabéns à estrutura do FC Porto, ao seu treinador e à sua equipa, assim como ao SL Benfica e ao Jorge Jesus por terem passado à fase seguinte e pelos pontos que se tem conquistado. Tanto nós como o FC Porto e o SL Benfica temos ajudado o ranking de Portugal e creio que todos estes 3 clubes estão de parabéns", apontou Carlos Carvalhal.