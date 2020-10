Carlos Carvalhal: «Eficácia foi a diferença»

Carlos Carvalhal, técnico do Sp. Braga, estava satisfeito com o triunfo em Tondela (0-4).





"Não foi diferente do que fizemos com o Santa Clara, em que tivemos só baixa eficácia e isso foi a diferença para hoje, em que nas primeiras quatro situações fizemos logo três golos. Apesar da forte reação do Tondela na segunda parte, estivemos sempre equilibrados. Terminámos o jogo com o Moura, de 19 anos, e o Gomes de 17, e não sofremos golos. São dados importantes. E tínhamos adeptos à espera, reforçando a necessidade de abrir as portas em segurança", explicou.

Carvalhal voltou a falar do mercado: "Não foram os resultados que me tiraram o sono. O pesadelo é o mercado. Temos um plantel curto, com dois jogadores por posição. Não senti qualquer jogador desfocado, mas é uma situação delicada."