Carlos Carvalhal: «Em Inglaterra é falta de respeito quando a equipa mais forte abranda»

O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, elogiou a atitude dos seus jogadores na goleada frente ao Olímpico Montijo, por 7-0, salientando a seriedade da equipa. O técnico deu o exemplo do pensamento em Inglaterra.





"A equipa é séria. Tive a oportunidade de dizer aos jogadores que em Inglaterra, na mentalidade deles, a equipa que está a sofrer golos de uma outra equipa e que vê a equipa mais forte abranda sente que é uma falta de respeito. O respeito é dar sempre o nosso melhor. Na segunda parte, perdemos um pouco de dinâmica. Temos um jogo na quinta-feira. É da mnha responsabilidade. As substituições foram feitas em prol da gestão da equipa. Abdiquei da dinâmica. Depois, era tempo de utilizar jogadores que dessem largura e dinâmica. A partir daí, alargámos a vantagem. O Rui Narciso [treinador do Olímpico Montijo] está a fazer um bom trabalho, com muitas limitações", salientou.De resto, o técnico não abriu o jogo sobre a meta traçada para a Taça de Portugal. "O objetivo do Sp. Braga é tentar vencer o Estoril na quinta-feira [jogo da Allianz Cup]. Jogámos hoje e já na quinta-feira. Não nos temos queixado. Andamos nas competições todas", frisou.O treinador também se mostrou entusiasmado para defrontar a Roma, de Paulo Fonseca, nos 16 avos-de-final da Liga Europa. "Fico contente por jogar contra uma grande equipa e ter o prazer de rever o Paulo. Vamos a jogo. Seja quem for o adversário, vamos jogar para ganhar. É o objetivo a abordar a competição. Temos 100% de ambição, 0% de receio", garantiu.