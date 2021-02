Carlos Carvalhal: «Equipa saiu inteira do jogo com a Roma»

Carlos Carvalhal garante que o Sp. Braga continua "confiante", apesar da derrota europeia com a Roma. O treinador revelou que a equipa "já mudou o chip" para a Liga interna e reforçou isso na antevisão ao jogo com o Tondela.





"Tem sido uma constante, o chip já deve estar desgastado porque está sempre em mudança. Agora mudamos para o chip da Liga e o foco está todo no jogo com o Tondela. A equipa está confiante, saiu inteira do jogo com a Roma. Estivemos sempre positivos no jogo e passadas 72 horas vamos defrontar o Tondela, uma equipa organizada e que pratica um bom futebol, mas acredito que o Sp. Braga vai estar forte. A equipa vai reagir às adversidades do último jogo, temos feito isso sempre e estou confiante que vamos fazer um bom jogo contra um adversário difícil. Estamos bem, positivos e vamos lutar muito pelos três pontos"."Temos de ter um foco muito grande no nosso jogo e perceber quais são os pontos fortes do adversário. O Tondela tem jogadores rápidos, pratica um futebol positivo e temos de estar atentos aos pontos fortes. Estamos apostados em explorar algumas fragilidades que o adversário tem para conseguirmos ganhar. A preparação para o jogo é curta, mas é muito direcionada para o que temos de fazer. Amanhã vamos estar muito ativos e muito positivos no jogo"."A equipa saiu do jogo com a Roma reforçada animicamente, apesar da derrota, pois percebeu que com dez teve uma prestação muito positiva, muito agarrada e muito firme. É um indicador muito positivo desse jogo, que vamos transportar para o jogo com o Tondela."