Carlos Carvalhal: «Era importante ganhar este jogo»

Carlos Carvalhal não podia estar mais satisfeito com o triunfo (0-1) do Sp. Braga frente ao Santa Clara.





"Era importante ganhar este jogo. Vínhamos de uma sequência grande de jogos, com uma forte carga emocional e existe sempre uma ‘ressaca’ nestas situações. Fizemos 35 minutos de grande qualidade e entrámos na segunda parte com o objetivo de conseguir fazer o segundo golo, mas o Santa Clara, com o vento a favor, empurrou-nos para trás", afirmou."Foi uma resposta excelente da nossa equipa. Praticamos bom futebol mas se tivermos de ser aguerridos sabemos fazê-lo. Hoje foi uma evidência. Não me parece que o Matheus tinha sido chamado a intervir em situações de grande dificuldade. ", acrescentou o treinador dos minhotos."Apesar do forte ímpeto do Santa Clara, o qual reconheço e dou mérito ao Santa Clara, acho que nós soubemos controlar bem o jogo até final. Não olhamos muito para classificação, olhamos para os jogos, temos jogos para competir, temos os jogos para ganhar. É o próximo jogo que é sempre o mais importante, o que é bom porque nas diversas competições temos ido longe", concluiu.