Carlos Carvalhal: «Esta equipa é humilde e muito competente»

O Sp. Braga entrou da melhor forma na Liga Europa com um triunfo (3-0) na receção aos gregos do AEK. Na análise ao encontro, Carlos Carvalhal destacou a capacidade da equipa minhota para criar oportunidades e impedir que o adversário causasse problemas, sublinhando ainda que o Sp. Braga teve hoje a eficácia que faltou em jogos anteriores.





"O facto de termos ganho 3-0 não quer dizer que esta seja uma equipa fácil, mas podíamos ter construído este resultado mais cedo. É uma equipa forte, cheia de internacionais, bons jogadores, uma equipa difícil. Mas preparámos bem o jogo, antecipámos que podíamos ter jogado com uma linha de cinco, estivemos bem na defesa e criámos oportunidades em cadência. É muito complicado criar-lhes oportunidades e tivemos suficientes para conseguir este resultado mais cedo. Acabámos por justificar este resultado e a grande virtude foi a paciência e a forma como anulámos a saída deles para o contra-ataque. Vitória boa e na linha de continuidade, mas agora com um pouquinho mais de eficácia", afirmou o técnico, em conferência de imprensa."Esta equipa tem uma identidade. Gosta de ter a bola, tem criado oportunidades, é ofensiva, equilibra-se muito bem e estamos preparados para o que aí vem. Aqui pensa-se no jogo seguinte e o mais importante é o próximo. A minha satisfação parte da grande competitividade que apresentamos, a alegria e prazer que temos em campo. Deixa-me muito satisfeito. Estamos no bom caminho e nunca perdemos esse caminho. Hoje fomos postos à prova num grau de dificuldade altíssimo. Era importante não sofrer golos e não há deslumbramento. Esta equipa é humilde e muito competente."