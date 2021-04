Carlos Carvalhal: «Estamos um passo à frente e seremos o futuro»

Carlos Carvalhal reforçou a ideia de que a ida para o Rio Ave lhe permitiu e à sua equipa técnica experimentarem novas ideias no futebol, das quais retira agora também frutos no Sp. Braga.





"Nos últimos dois anos não seguimos ninguém. Criámos a nossa própria ideia, algo diferente. Penso que estamos um passo à frente e seremos o futuro. (...) Não preparamos a equipa para jogar num determinado sistema mas sim com vários princípios de jogo. Isso provocou debate em Portugal. É difícil descrever. No futuro, o sistema de jogo não será importante mas sim a dinâmica e os espaços", começou por dizer o treinador bracarense numa entrevista ao 'The Independent', partindo para os detalhes."Por exemplo, eu olho para o adversário em partes, tentando encontrar os espaços que eles deixam e que podemos explorar, para onde podemos deslocar jogadores. Se um defesa vai para o ataque rapidamente, haverá espaço atrás dele. Tudo se resume a isto: espaço, princípios e como movemos a bola para criarmos os espaços que queremos. Não se trata de sistema, por isso é que é tão diferente. Podes ver diferentes jogadorees em diferentes situações no relvado", acrescentou Carvalhal."A minha proposta é tentar criar uma cultura onde uma equipa é muito boa em várias coisas", rematou.