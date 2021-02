Carvalhal: «Estou orgulhoso dos meus jogadores. Árbitro não esteve à altura das equipas»

Carlos Carvalhal era um treinador "orgulhoso" dos seus jogadores, apesar da derrota caseira do Sp. Braga frente à Roma (0-2), na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.





"Os meus jogadores foram estóicos, mais uma vez. Sofremos um golo a frio num contra ataque logo no início do jogo, mas agarrámo-nos ao jogo muito bem. Empurrámos a Roma para o seu meio campo defensivo. Desperdiçámos algumas oportunidades para concretizar. Devíamos ter sido mais eficazes a finalizar. Podíamos ter conseguido o golo. Na segunda parte a tónica foi a mesma até à expulsão. Depois da expulsão a equipa tentou estar dentro da eliminatória, dentro do resultado. Tínhamos de saber defender e tentar marcar um golo. Esboçámos algumas reações e podíamos ter sido mais felizes. Mas, mesmo com 10, uma equipa que tem tido um desgaste tremendo, acho que os meus jogadores foram brilhantes. Duas grandes equipas e uma equipa de arbitragem que teve uma prestação sofrível. Este jogo merecia uma arbitragem melhor. Esteve uns furos abaixo das duas equipas", analisou o técnico, à Sport TV.Carlos Carvalhal sentiu também que o resultado podia ter sido outro."Senti que até ao golo o jogo esteve embrulhado, mas depois senti a minha equipa solta. Sabíamos onde estavam os espaços que podíamos aproveitar. Conseguimos chegar à área adversária e não permitimos grandes contra ataques à Roma. Fizemos o que tínhamos a fazer. Devíamos estar mais atentos e não sofrer o golo numa transição, mas podíamos ter feito golos. Os meus jogadores foram bravos, brilhantes. Não tenho palavras para eles. Foi pena não ficarmos dentro da eliminatória. Com um 1-0 teríamos mais hipóteses. Pena aquele segundo golo, mas há um jogo para disputar e vamos tentar fazer o possível. Acho que eles sentiram dentro do campo que 11 contra 11 a nossa equipa esteve em bom plano. Estivemos dentro do jogo, com muita qualidade. Entrámos por dentro da equipa da Roma, conseguimos oportunidades. Remetemos a Roma para o seu meio campo. Estou extremamente orgulhoso da minha equipa. Foi pena a expulsão, principalmente o primeiro amarelo, completamente injustificado", concluiu.