Carlos Carvalhal explica diferença de patamar entre Sp. Braga e os três grandes

A poucas semanas da paragem dos campeonatos para os jogos das seleções, Carlos Carvalhal abordou a quantidade de internacionais para explicar que o Sp. Braga ainda não está no mesmo nível que Sporting, FC Porto e Benfica.





"Um dos grandes desafios do Sp. Braga é tentar colocar o máximo de jogadores nas seleções principais dos seus países. É um desafio muito grande para nós e para os jogadores. Conseguimos colocar o Paulinho e o Sequeira. Quando o Sp. Braga, no futuro próximo e por ter jogadores de elevada competência, conseguir fazer com que tenhamos nas paragens de seleções 50% dos jogadores, que é o que normalmente o Sporting, Benfica e FC Porto têm nas paragens de seleções, nós aí poderemos dizer que estamos a subir patamar e estamos lá perto dessas equipas", apontou."Até lá cumpre-nos reduzir diferenças, valorizar os nossos jogadores , ajudá-los a ser cada vez melhores, ajudá-los a chegar às seleções nacionais e fazer com que o Sp. Braga seja competitivo dentro do campo", acrescentou Carlos Carvalhal, em declarações aos meios do clube.Nos compromissos das seleções do passado outono, Al Musrati foi convocado para a seleção principal da Líbia e Sequeira para a portuguesa (mas não jogou), isto para lá de Paulinho, que em janeiro trocou o Sp. Braga pelo Sporting.