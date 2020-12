Carlos Carvalhal fala numa semana "terrível": «Esta foi uma vitória contra o vírus»

Carlos Carvalhal falou numa "vitória fundamentalmente" contra o vírus, na sequência de uma semana em que os bracarenses registaram vários casos de Covid-19. Após a goleada no Bessa, sobre o Boavista (1-4), que valeu a subida provisória ao segundo lugar, o treinador do Sp. Braga destacou a capacidade dos seus atletas em lutarem contra a "desunião" que o vírus fomenta.





"Aconteceram situações muito difíceis para um grupo de trabalho. Este vírus é terrível, pois desune, tira a possibilidade de abraçarmos os nossos pais e avós. E o futebol é uma equipa, feita de ligações e afetos. E nós somos fortes nesse nível. Esta semana foi terrível. Soubemos dos casos e isto quando cai no seio de uma equipa gera desconfiança. Temos de mudar rotinas e ainda tivemos de ter mais precauções. Isto desune, estamos separados, vamos para estágio, com jogadores separados a almoçar", começou por dizer Carvalhal à Sport TV."Não altera a metodologia mas sim as rotinas. Hoje era uma oportunidade para dizer a toda a gente que a nossa resposta é de contrariar o vírus, que estamos juntos. Os jogadores foram estoicos nisto. Na vida caímos mas os mais fortes são os que se levantam mais rapidamente. Fizemos uma exibição espectacular. Nós é que tornámos o jogo fácil. É uma vitória da equipa, fundamentalmente contra o vírus. A minha satisfação é tremenda", vincou.