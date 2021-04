Carlos Carvalhal: «Falta de eficácia foi a grande pecha deste jogo»

Carlos Carvalhal lamentou o empate (1-1) consentido este domingo pelo Sporting de Braga na receção ao Belenenses SAD, em jogo da 26.ª jornada da Liga NOS.





"O Belenenses SAD é a terceira equipa menos batida do campeonato e é muito difícil criar oportunidades e meter velocidade contra eles, é preciso paciência e tivemo-la na primeira parte. Tivemos seis oportunidades claras, o Belenenses SAD teve três, podíamos ter chegado ao intervalo mais confortavelmente e justificámos essa vantagem", começou por dizer o técnico dos arsenalistas, em declarações no final da partida."Na segunda parte, até ao golo do Belenenses SAD, a equipa não esteve tão bem, ficou na dúvida entre [segurar] o 1-0 e procurar o 2-0, não arriscou tanto a meter mais unidades na frente e sofremos um golo de contra-ataque. Esse período não gostei da nossa prestação. Com as substituições, empurrámos o Belenenses SAD outra vez para trás, tivemos quatro claras oportunidades para marcar, mas a falta de eficácia foi a grande pecha deste jogo, fomos penalizados por isso, ao contrário do jogo em Faro, em que, com duas oportunidades, marcámos dois golos. Tivemos engenho e arte para criar muitas oportunidades de golo, o lado negativo foi o resultado. Mas o futebol é eficácia.""Do minuto 45 até ao golo do Belenenses SAD, a equipa desligou do jogo, temos que ser mais proativos e não esperar que as coisas caiam do céu. A intenção após o intervalo era marcar o 2-0, jogámos no limite do risco e, quando assim é, podemos sofrer atrás, como no golo do Belenense SAD, mas também foi assim que criámos várias oportunidades de golo e como jogamos ao longo da época.""Não me quero alongar em apreciações individuais, porque o futebol é um desporto coletivo. Ele teve uma época azarada com as lesões, fez depois três pré-épocas, há algumas semanas que já está a treinar nas suas melhores condições e vai ter que crescer com o tempo de utilização, hoje cumpriu o seu papel", terminou.