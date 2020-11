Carlos Carvalhal: «Fizemos o que nos competia»

No final do encontro com o Trofense, para a Taça de Portugal, Carlos Carvalhal estava satisfeito com o triunfo, mas deixou muitos elogios ao Trofense.





"Estava à espera de sofrer. Esta equipa em particular é muito bem organizada e foi das que criaram mais dificuldades até ao momento", começou por dizer, explicando depois qual o segredo da vitória: "Fizemos o que nos competia. Tentámos circular e encontrar soluções, nem sempre da melhor forma, mas justificámos o triunfo na reta final."