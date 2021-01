Carlos Carvalhal: «Fizemos um jogo espetacular e o resultado é um bocadinho enganador»

O Sp. Braga derrotou o Santa Clara e está nas meias-finais da Taça de Portugal. Na primeira reação à partida, o treinador da equipa minhota dirigiu grandes elogios aos seus jogadores pela época que a equipa está a realizar.





"Gostei de tudo. Só tenho uma palavra, 'espetacular', para o que o Sp. Braga está a fazer esta época e o fantástico grupo de jogadores. Fomos à final da Taça da Liga, agora chegamos às meias-finais da Taça de Portugal com toda a justiça, pois fomos justos vencedores, estamos nos 16avos da Liga Europa e bem posicionados no campeonato. Foi o quarto jogo num espaço de 3 dias, perdemos com o Sporting e vencemos os outros. Vamos continuar a jogar de 3 em 3 dias, amanhã há treino com quem não jogou e vamos andar nisto até março", afirmou Carlos Carvalhal, na flash-interview, à Sport TV."Hoje ao intervalo o Sequeira e o Iuri ficaram lesões. O Iuri ainda vamos reavaliar… Não jogamos com recuperações completas. Podem dizer ‘ah os jogadores jogam’. Pois jogam mas ao 3º jogo já acumulam outros dois e não é muito comum. Estamos preparados para tudo, temos abordagens ao jogo de forma espetacular. Fizemos um jogo espetacular, contra um adversário difícil e com qualidade. Justificámos a vitória e estivemos sempre mais perto do 3-0 do que do 2-1. Resultado é um bocadinho enganador, tivemos vantagem boa mas interessava passar às meias-finais. Estamos encantados com o trabalho e com o grupo."