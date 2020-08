Carlos Carvalhal: «Foi difícil dizer que não ao Flamengo»

Carlos Carvalhal fechou a porta ao Flamengo e decidiu rumar ao Sp. Braga, clube da sua terra natal. Agora, pouco tempo depois de ter dito que não a um dos maiores clubes do Mundo, o técnico reconhece que essa foi uma decisão difícil, mas garante que não se arrepende.





"Foi difícil dizer que não ao Flamengo. Não só pela proposta, mas por causa do futebol e do clube. É um dos maiores do Mundo, é o maior clube da América do Sul… Há momentos na vida em que temos de tomar decisões e esta foi uma dessas vezes", referiu, em entrevista à 'BT Sport'.