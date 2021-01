Carlos Carvalhal: «Futebol é um jogo de eficácia e o Sporting foi mais eficaz que nós»

Carlos Carvalhal deu os parabéns ao Sporting pela eficácia que os leões tiveram e que resultou na terceira derrota dos minhotos esta temporada na Liga NOS.





"No futebol não há justiça. É um jogo de eficácia e o Sporting foi mais eficaz que nós. Venceu e há que dar os parabéns. Foi um jogo em que as equipas se encaixaram. Na primeira parte, desencaixámos melhor, daí as três oportunidades de golo que tivemos", começou por dizer o técnico arsenalista, na conferência de imprensa no final da derrota () do Sp. Braga diante do Sporting."Na segunda parte, entrámos bem e fizemos um golo que foi invalidado pelo árbitro. Tivemos uma excelente defesa do guarda-redes do Sporting num cruzamento da direita do [Ricardo] Esgaio. O Sporting teve um aproveitamento muito forte das oportunidades que teve. A eficácia marcou a diferença, sem dúvida.""O Sporting de Braga vai bater-se com os adversários todos que vêm pela frente. Jogo a jogo fazer o nosso melhor. O nosso melhor tem sido muito bom, marcámos muitos golos, estamos na parte superior da tabela e estamos em todas as competições. Para mim, o mais relevante neste momento é tirar ilações deste jogo. Acho que fizemos um bom jogo, fizemos muitas coisas bem e agora é pensar no Marítimo.""Fizemos o que tínhamos a fazer. Controlámos o jogo ofensivo do Sporting, que teve muitas dificuldades em criar oportunidades de golo. Conseguimos ter oportunidades flagrantes de golo. Nesse sentido, o jogo acaba por ter destino na eficácia do Sporting. Triste pelo resultado, mas satisfeito pela prestação global da minha equipa", concluiu.