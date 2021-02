Carlos Carvalhal: «Gostava de disputar as 'meias' da Taça em igualdade de circunstâncias»

Carlos Carvalhal nunca sentiu o triunfo dos arsenalistas em perigo, conforme reconheceu na flash interview no final do encontro que rendeu ao Sp. Braga mais três pontos e a subida ao 2º lugar da tabela.





"Entrámos muito bem, fizemos dois golos com erros do guarda-redes, mas podíamos ter feito vários golos porque tivemos várias oportunidades por mérito nosso. O Abel Ruiz tem pelo menos duas oportunidades claríssimas em que podia ter feito golo e podíamos ter sentenciado, na 1ª parte, o jogo. Na 2ª parte, esperávamos uma reação do Nacional, entrámos bem novamente, o Nacional baixou as linhas, juntou-se, procurou jogar mais em transição. A nossa equipa, aqui e ali, perdeu um pouco a paciência na circulação de bola, arriscámos mais entrelinhas quando os espaços estavam fechados e eles acabam por fazer um golo numa transição rápida. Depois a minha equipa demonstrou o que tem demonstrado em outras alturas: soube defender bem, agarrar-se, fechar a baliza. Acho que protegemos bem a baliza do Matheus, que não teve muitas intervenções, apesar de a bola rondar a área. Acabamos por ser justos vencedores e não há vencedores sem sofrimento", explicou o técnico, que valorizou a exibição dos seus pupilos."Era expectável que num jogo aqui, e conheço bem a equipa do Nacional, que é uma boa equipa, o mais difícil foi fazer o que fizemos e que poucas equipas conseguiram vir aqui fazer: com a qualidade de jogo até ao 2-0, poucas equipas jogaram assim aqui e estivemos a um nível altíssimo. Realço também a forma como soubemos defender que é um argumento que as boas equipas têm de ter, não é só atacar bem, e saber defender longe da área. Dentro das nossas limitações que temos tido, sem tempo para treinar, estamos constantemente a recuperar para jogar, já não chegava a incorporação dos novos jogadores assim, que não é fácil, é realçar a aposta no Bruno Rodrigues, que esteve muito bem, fez um jogo espetacular. Temos de o alinhar nos nossos princípios, o que não se faz com um click."O próximo jogo dos bracarenses é frente ao FC Porto, a contar para a meia-final da Taça de Portugal e Carlos Carvalhal apontou críticas ao calendário. "O Sp. Braga olha agora para chegar a casa às 2h30 da manhã e que jogamos já 4ª feira frente ao FC Porto. Vamos tentar chegar à final, que é o nosso objetivo, e vamos tentar vencer. Gostava de disputar estes jogos numa situação diferente, também gostaria de o disputar em igualdade de circunstâncias, as duas equipas a jogar pelo menos no mesmo dia. Joguei a meio da semana e jogámos domingo, o FC Porto jogou no sábado. É o que é e há que encarar a realidade com coragem"