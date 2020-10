Carlos Carvalhal: «Há derrotas que podem ser um ponto de partida para as vitórias»

Carlos Carvalhal, técnico do Sp. Braga, fez na manhã desta sexta-feira a antevisão ao duelo com o Tondela, agendado para este sábado, às 21h00, no Estádio João Cardoso. O treinador dos arsenalistas abordou as duas derrotas seguidas na Liga NOS, um eventual ‘ataque’ ao mercado e fez uma análise ao sorteio da fase de Grupos da Liga Europa.





"O jogo em Tondela é o jogo difícil, tem um jogo associativo interessante. Vai defrontar um Sp. Braga que em dois jogos não conseguiu pontos, mas que deu uma grande resposta. São questões de pormenor. Há derrotas e derrotas… Queremos sempre ganhar, mas temos a consciência que, às vezes, ganhamos e não sabemos como e há derrotas que, apesar de nunca serem bem-vindas, podem ser um ponto de partida para as vitórias.""A equipa ficou abalada no primeiro e segundo dia, mas a alegria no dia a dia foi a tónica da semana. Temos consciência do que fizemos e do que podemos fazer. Vamos olhar para as coisas boas do passado e melhorar alguns aspetos para conseguir os três pontos. Podíamos ter, no mínimo, 4 pontos. Foram detalhes e pormenores que falharam.""Isso é o nosso pesadelo contemporâneo. Tudo é possível. Mais dos que resultados, se calhar é o que mais me tem tirado o sono. Devia ter fechado quando começou o campeonato, mas temos de esperar até terça-feira e estamos preparados para todos os cenários."