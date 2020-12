Carlos Carvalhal: «Jogadores têm sido uns campeões. Isto é a UEFA, não é o distrital de Braga»

Carlos Carvalhal considerou que os seus jogadores foram uns "campeões" na vitória na Grécia diante do AEK, por 4-2. Os minhotos conseguiram a qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa e na última ronda vão discutir o primeiro lugar com o Leicester.





"Parabéns aos jogadores. Foram bravos, têm sido uns campeões. Têm dado uma grande resposta. Jogo bem conseguido, ganhámos, marcámos 4 golos, temos 12 golos marcados. Isto é a UEFA, não é o campeonato distrital de Braga. Vencemos bem, explorámos as debilidades do adversário, um adversário que tem dificuldades atrás, mas que é perigoso à frente. Conseguimos uma vitória boa, com números ajustados, em função das oportunidades."

Gestão:

"Neste momento vou seguir a linha que traçámos desde início. Vamos preparar o jogo com o Belenenses SAD. Depois teremos mais um jogo na Liga Europa. Vamos fazer o que temos feito desde início. Entrar sempre para vencer."

Títulos:

"No dia em que o Sp. Braga tiver um terço do impacto e protagonismo dos grandes, se calhar podemos começar a aproximar o Braga. Até lá, temos uma cultura que nos faz viver sobre a discussão e o impacto de três equipas. Os investimentos estão todos lá. O Sp. Braga gastou 100 mil euros. Temos vindo a aproveitar os jovens da formação. Ainda hoje estava o Hernâni, o Rodrigo Gomes. Estamos empenhados em conseguir o melhor, jogo a jogo. Os jogadores têm sido inexcedíveis. Não se fala mais nada a não ser isso."