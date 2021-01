Carlos Carvalhal lamenta lesão de Iuri Medeiros: «Era um jogador diferenciado»

O triunfo frente ao Santa Clara garantiu ao Sp. Braga a presença nas meias-finais da Taça de Portugal, mas nem tudo foram boas notícias. Nesse mesmo encontro, Iuri Medeiros sofreu uma lesão no joelho esquerdo que o obrigou a abandonar o relvado de maca, lesão essa que veio a confirmar-se ser grave: uma entorse no joelho esquerdo com rotura de ligamentos, cujo tempo de recuperação nunca será inferior a seis meses.





Desta forma, Carlos Carvalhal perde para o resto da temporada uma peça que estava a ser importante na manobra ofensiva da equipa. "São as coisas que mais lamento. Pior do uqe as derrotas é perder um jogo, qualquer um que seja. Todos os jogadores nos merecem respeito. O Iuri estava a fazer talvez a melhor época de sempre, estava a ter um contributo fantástico, estava a ser importante. Participou em quase todos os jogos até ao momento, entre jogar e entrar. Ficamos tristes pela gravidade da lesão, principalmente por ele como ser humano. Pelo lado profissional, fico também triste, porque era um jogador diferenciado e que acrescentava qualidade. O que desejamos é que recupere o mais rápido possível, que volte rapidamente a fazer o que gosta. A partir do momento em que não está, temos de viver sem o Iuri, mas evidentemente que gostaríamos muito de o ter nas nossas opções", apontou o técnico.