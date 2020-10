Carlos Carvalhal lança aviso: «O Zorya é do género João Almeida no Giro...»

Carlos Carvalhal alerta para os perigos do Zorya, na antevisão ao jogo que se realiza esta quinta-feira, em Zaporizhya, na Ucrânia, a contar para a segunda jornada do grupo G da Liga Europa. Defendendo que a equipa contrária "pode ter pouco nome mas competência muito alta", Carvalhal recorreu a um exemplo curioso para sustentar esta ideia.





"O adversário é do género João Almeida no Giro d'Itália. Ninguém o conhecia e, de repente, desatou a fazer um grande Giro. Mando-lhe os parabéns e ao Rúben Gonçalves também", disse, em declarações à Sport TV.Isto já depois de ter estado em conferência de imprensa, onde revelou ter dois jogadores em dúvida, devido a traumatismos: Galeno e Guilheme Schettine."Da análise superficial feita na altura do sorteio, eu disse que este é um dos adversários cujo nome não diz muito a Portugal mas a competência é muito alta, é uma equipa muito forte. Tem pontos fortes e fracos, estudámos bem o adversário e vamos estar à altura das dificuldades. Temos de estar muito concentrados durante os 90 minutos para conseguir vencer que é a nossa intenção.""Não queremos modificar nada na nossa forma de jogar. O que sabemos é que o Zorya no ano passado foi, a seguir ao Shakhtar Donetsk, a equipa que mais posse de bola teve na liga ucraniana. É uma equipa que gosta de ter bola, tem uma ideia muito positiva do jogo, vão ser duas equipas em confronto com características muito idênticas. Gostam de ter bola, são organizadas, viradas para a frente. Espero que seja um bom jogo e, à priori, estão reunidas as condições para ser um jogo muito interessante.""Sou amigo dele, mas não tive oportunidade de falar com ele. Tenho o telefone dele, mas por acaso não lhe liguei. Hoje temos ferramentas para ver os jogos ao pormenor e muitas vezes não é necessário falar com colegas.""O Gaitán está nos convocados e quem está convocado pode ir a jogo. Temos duas dúvidas na equipa, o Galeno e o Schettine. São jogadores em dúvida para amanhã, pensamos que são recuperáveis, mas só hoje... Aliás, amanhã veremos se poderão ser utilizados. Os restantes estão disponíveis."