Carlos Carvalhal: «Lesão de Castro é um bocadinho mais grave do que o esperado»

Carlos Carvalhal abordou a lesão de André Castro, médio que contraiu uma entorse num pé no encontro com o Portimonense e ainda não recuperou. O treinador do Sp. Braga diz que o problema físico é "mais grave" do que o esperado.





"Infelizmente a situação é um bocadinho mais grave do que aquilo que esperávamos. Ainda tínhamos expectativas de o recuperar principalmente para o segundo jogo com o FC Porto. No primeiro jogo com o Porto, ele tentou treinar no dia anterior e ainda sentiu muita dor", começou por dizer Carvalhal, em declarações aos canais oficiais do clube."Teve de ser reavaliado, fez um exame complementar de diagnóstico mais profundo e infelizmente não foi possível recuperá-lo para o segundo jogo quando nós o esperávamos. Ele ainda vai estar impossibilitado para este jogo e ainda para quinta-feira. É uma questão de ultrapassar a lesão que tem e aí já vai poder ser utilizado", acrescentou.O técnico voltou a comentar a lesão grave contraída por David Carmo no jogo da Taça, lembrando um aspecto que considera ser importante para a recuperação do jogador. "Lamento muito pelo David, é um jovem muito promissor. Mesmo que a lesão seja grave, não foi assim tão grave como poderia ter sido porque não houve distúrbio ligamentar, o que é importante para a recuperação. Vai ter uma recuperação completa e isso é extremamente positivo. A cirurgia correu muito bem e esperamos que volte o mais rapidamente possível", assinalou Carlos Carvalhal.Os bracarenses jogam amanhã em São Miguel, diante do Santa Clara, com quem o Sp. Braga perdeu na 2ª jornada do campeonato, mas venceu nos quartos-de-final da Taça de Portugal. "Fizemos dois excelentes jogos contra o Santa Clara. O Santa Clara tem uma equipa bem orientada e com uma boa dinâmica. O que interessa para as pessoas são os resultados, mas acho que fizemos duas prestações de grande nível nos jogos contra o Santa Clara, também porque o Santa Clara nos obrigou a jogar no nosso melhor nível. Sentimo-nos fortes, moralizados e estamos preparadíssimos para o jogo. Tivemos mais um dia para preparar o jogo do que temos tido habitualmente. Estou à espera de um grande jogo de futebol", referiu Carvalhal.