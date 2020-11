Carlos Carvalhal: «Lesão do Francisco Moura parte-me o coração»

A pausa do campeonato permitiu ao Sp. Braga saborear com mais alguma tranquilidade o triunfo no Estádio da Luz, sobre o Benfica, por 3-2, onde o herói foi Francisco Moura, com dois golos. Mas esta semana os arsenalistas receberam a má notícia de que o jovem lateral, de 19 anos, vai falhar o que resta da temporada, devido a lesão ligamentar no joelho esquerdo, contraída num treino.





"Parte-me o coração. Principalmente por ele, um jogador jovem de apenas 19 anos, estava a fazer um início de campeonato muitíssimo bom, vinha de dois golos com o Benfica, falava-se na imprensa na possibilidade de estar no radar do Barcelona e, de repente, num segundo tudo se transforma", começou por dizer Carlos Carvalhal, em declarações aos meios do clube."Isto são exemplos da vida, reforça o exemplo que tenho dado aos meus jogadores, aos meus amigos, aos meus filhos e a toda a gente. Nós temos de estar sempre no máximo das nossas capacidades, desfrutar de cada momento porque num segundo a nossa vida pode mudar completamente e depois nós só damos valor ao que estamos viver quando estamos a passar por dificuldades. Ele é um jovem, vai superar esta dificuldade e vai aparecer mais forte, é isso que nós lhe desejamos", acrescentou.O treinador do Sp. Braga reforçou ainda que o grupo "não depende de um só jogador" e deu exemplos para sustentar essa perspetiva. "Evidentemente que temos de seguir em frente, nós já jogámos neste ciclo exigente sem jogadores importantes dentro do plantel como foi o caso do Ricardo Horta, do Fransérgio e do David Carmo e o grupo respondeu com vitórias e com boas exibições. Isso é sinal que não dependemos só de um jogador e temos essencialmente um grupo muito forte. Este grupo forte vai superar a ausência do Moura, por isso é que lamento por ele porque, gostaria que ele estivesse cá. Mas isto são circunstâncias da vida e desejamos-lhe o melhor e que se restabeleça o mais rapidamente possível", apontou.