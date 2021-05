Carlos Carvalhal ligado ao Wolverhampton

O Wolverhampton tem Carlos Carvalhal debaixo de olho caso Nuno Espírito Santo deixe o clube neste defeso. A notícia é do jornal ‘The Sun’, que reitera a informação de que o atual líder do Wolves pode vir a assumir o Tottenham em 2021/22. No artigo, Carlos Carvalhal é elogiado pelo trabalho realizado em Inglaterra, nomeadamente no Sheffield Wednesday, assim como pelos desempenhos conseguidos desde o seu regresso a Portugal, tanto no Rio Ave como no Sp. Braga. O técnico, de 55 anos, já se confessou por diversas vezes fã do futebol britânico.