Carlos Carvalhal: «Lutar pelos três pontos sem desculpas»

O Sp. Braga pretende dar seguimento à sequência de bons resultados que vem acumulando (5 triunfos consecutivos) e derrotar, esta segunda-feira (18h45), o Famalicão. Carlos Carvalhal elogia o adversário "valoroso" e garante que a cadência de partidas não pode servir de desculpa à sua equipa.





Vamos encarar o jogo com um foco muito grande, com uma intensidade alta e na linha do que fizemos, contra um adversário valoroso e que merece respeito. Vamos lutar muito pelos três pontos e sem desculpas, como o cansaço ou gestão, pois não entra em equação. O foco, determinação e vontade muto grande é que entra nesta equação. É o jogo mais importante das nossas vidas… porque é o próximo.Sinceramente, não. O pior das expetativas é mais nos adeptos, do que vem do exterior. Temos feito o nosso trabalho, com o foco em cada jogo, preocupados com o próximo jogo e vamos continuar assim. Não estamos distraídos, mas sim amplamente concentrados no essencial para, dentro do campo, explorar as fragilidades do adversário. O João Pedro tem feito um grande trabalho, mas o Famalicão tem pontos fortes e fracos. É isso que vamos tentar explorar.A primeira coisa que fiz foi enviar uma mensagem ao João Pedro e ao Rifa pelo excelente campeonato que o Famalicão tinha feito.O Famalicão é uma equipa que merece respeito, com uma dinâmica parecida, que sabe jogar, mas com alguns jogadores novos que estão num processo de assimilação, que sabe jogar. No entanto, o foco está todo em nós, no que conseguimos fazer, sabendo que vamos ter um adversário difícil pela frente.Não sei… É o que o calendário ditou. É um adversário difícil e estamos focados no nosso jogo. Terão de perguntar isso ao João Pedro e ele saberá em que posição em que estará a equipa. Eu sei é que vamos ter 11 jogadores dentro de campo e com respeito grande pelo adversário.Não vou responder porque há possibilidade de haver mais impedimentos, além desses, porque estamos a jogar num curto espaço de tempo. E tivemos ainda um dérbi pelo caminho. Esta intensidade causa danos, uma mossa muito grande e temos de perceber quem pode avançar, sabendo que temos baixas importantes. Mas o cansaço ou gestão não serão desculpa e não abana a convicção que temos para tentar ganhar.Não vou responder… O Sp. Braga vai tomar uma posição oficial amanhã e não me quero antecipar.