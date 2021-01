Carlos Carvalhal: «Marítimo joga de forma diferente das outras equipas em Portugal»

O Sp. Braga voltou esta noite aos triunfo na Liga NOS ao derrotar (2-1) o Marítimo e, no final do encontro, Carlos Carvalhal deixou elogios ao adversário.





"Um jogo difícil, frente a uma equipa que joga de forma diferente de todas as outras em Portugal. Difícil de contrariar. A equipa perde posicionamentos para a pressão dos jogadores do Marítimo, movimentam-se em espaços diferentes do que estamos habituados. Não é um posicionamento comum e criou instabilidade", afirmou o técnico dos arsenalistas, que surgiu na 'flash-interview' ao lado de Milton Mendes , treinador do Marítimo."Entrámos mal, depois recompusémos, estabilizámos e fomos à procura do golo dentro das dificuldades que nos colocaram. Na 2.ª parte mantivemos essa tónica, na tentativa de chegar ao segundo golo, mas de forma mais serena e tranquila. O Marítimo reagiu e bem, consegue o 2-1 e aí tivemos de cerrar fileiras para fechar caminhos da baliza contra um adversário valoroso e didicil", acrescentou Carlos Carvalhal-.