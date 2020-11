Carlos Carvalhal: «Muitos jogadores do Sp. Braga vão fazer a melhor época da carreira»

Na antevisão à receção dos arsenalistas ao Farense, agendada para este domingo (20 horas), Carlos Carvalhal acredita que "muitos jogadores do Sp. Braga" vão ter uma época para mais tarde recordar. Uma convicção do técnico que tem paralelo com o que se passou no Rio Ave, na última temporada.



Importância do jogo: "É o próximo... Dentro da nossa filosofia, queremos ganhar, neste caso contra um adversário com uma boa organização, bom treinador, uma equipa que encontrou o caminho nas duas últimas jornadas. Não estamos à espera de facilidades e contamos com o empenho e qualidade para vencer o jogo. Vamos declaradamente tentar vencer este ogo, sabendo que será sempre complicado".



Estratégia do Sp. Braga passa por ter muita gente no ataque: "Desde o início que temos um futebol positivo, de cariz ofensivo, gostamos de ter a bola. Cada semana é um desafio e cada contexto provoca uma atenção redobrada, sempre à espera de dificuldades diferentes e cumpre-nos contornar isso. Nesse sentido temos de descortinar os pontos fracos do Farense e manietar os pontos fortes. Temos de ser criativos e antecipar as dificuldades".



Pouco tempo de preparação: "Estamos preparados para o jogo e determinados em vencê-los. O contexto onde estamos inseridos é de responsabilidade, fomos nós que o criámos. Estamos na Liga Europa, a fazer uma campanha boa na minha opinião, e assumimos essa responsabilidade. Se gostava de preparar um jogo de semana a a semana? Claro que sim, mas essa não é a realidade e, mesmo assim temos estado a top nos jogos todos. E vamos estar no máximo das nossas capacidades".





"Não vou falar de individualidades. No ano passado, no Rio Ave, a maior parte dos jogadores fez a melhor época das carreiras, das suas vidas e, este ano, estou convicto que muitos jogadores do Sp. Braga vão também fazer a melhor época das suas vidas. Já aconteceu no passado e estou convencido que vai acontecer a mesma coisa aqui".