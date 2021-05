Carlos Carvalhal: «Não estamos felizes na finalização»

O Sp. Braga empatou (1-1) este domingo em Barcelos e, no final da partida, Carlos Carvalhal admitiu que a equipa tem sido demasiado perdulária no momento de atirar às balizas adversárias.





"Foi um passo em frente em relação ao último jogo. Na primeira parte, foi um jogo muitíssimo bem conseguido. Poucas equipas em Portugal têm uma organização defensiva como o Gil Vicente, mas tivemos capacidade para abrir espaços, dominar o jogo em absoluto e combater as transições do adversário. Não conseguimos [anular] uma ou outra. Uma deu um canto e esse canto deu o golo. Nos 90 minutos, fizemos o suficiente para vencer este jogo e para vencer bem. Tivemos uma fluidez de jogo boa. Tivemos oportunidades criadas, mas não estamos felizes na finalização. Marcámos um golo, mas deveríamos ter marcado mais dois ou três. Saímos penalizados por não conseguirmos finalizar as oportunidades", afirmou o treinador dos arsenalistas, em conferência de imprensa."Estávamos focados neste jogo. Em termos de qualidade de jogo, fizemos um jogo a um nível próximo do que é a nossa equipa. O que queremos para o próximo jogo é dar mais um passo em frente e termos os indicies de agressividade, mas concretizar as oportunidades que temos para dar um passo em frente em relação ao que fizemos hoje", acrescentou Carvalhal."Não vi fadiga nenhuma. Vi uma equipa bem posicionada no terreno, a pressionar bem, a não permitir uma situação [de perigo], a não ser num erro nosso em que um jogador do Gil Vicente criou uma excelente oportunidade. A questão da fadiga já não se coloca. Colocou-se em certa altura. Estamos a tentar ganhar jogos para chegar ao final do campeonato com o máximo de pontos possível e para nos prepararmos para a final da Taça de Portugal [com o Benfica]. Quando os ciclos mudam, há desadaptações ao início, mas já estamos adaptados ao novo ciclo. Falta-nos fazer golos. Eles vão aparecer, com certeza".