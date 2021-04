Carlos Carvalhal: «Não estamos longe do que é o nosso melhor»

Carlos Carvalhal fez este sábado a antevisão ao duelo entre o Sp. Braga e o Belenenses SAD, relativo à 26.ª jornada da Liga NOS e aprazado para as 17h30 deste domingo. O técnico dos minhotos elogiou a equipa de Petit e abordou o atual momento dos arsenalistas na competição.





Não há nenhum jogo que não seja difícil, a Liga NOS este ano está muito competitiva. O Belenenses SAD tem um sistema bem definido, com uma dinâmica muito marcada, estrutura-se com uma linha de 5, defende bem, sofre poucos golos e estamos à espera de um jogo difícil, frente a um adversário que tem capacidade para discutir os pontos. Mas nós estamos a atravessar um momento positivo, vimos de uma vitória extremamente moralizadora e estamos muito otimistas.É uma incógnita. Neste momento a competitividade interna é uma realidade maior do que era há duas semanas. Esta semana conseguimos reforçar a equipa B e sub-23 ao invés do que aconteceu nas últimas semanas. Já reforçámos as duas equipas e é sinal de que a maior parte dos jogadores estão a treinar. A competitividade interna, sendo maior, faz com que o produto final seja melhor. Tivemos lesões importantes de jogadores e no último jogo, por exemplo, não tínhamos Castro, Fransérgio, Sequeira e os outros de longa duração. Sentimos que, agora, estamos mais fortes, até nos detalhes.Pelo prisma qualitativo, já fizemos jogos melhores. No entanto, nos últimos três jogos fizemos quatro golos. Recordo que em Famalicão sofremos o golo nos últimos minutos, se calhar foi um ponto ganho e o Famalicão está a justificar isso. Com o Benfica ficámos reduzidos a 10 muito cedo, há uma explicação para isso e em Faro fizemos um grande resultado, frente a uma grande equipa. Se podíamos fazer melhor? Evidentemente que sim, mas não estamos muito longe do que é o nosso melhor.