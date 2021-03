Carlos Carvalhal: «Não estávamos preocupados com o jogo seguinte»

Carlos Carvalhal comentou o empate (2-2) do Sporting de Braga frente ao Famalicão, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 23.ª jornada da Liga NOS, uma ronda antes do embate dos bracarenses diante do Benfica.





"O jogo seria difícil para qualquer equipa do mundo aqui. Uma mudança de treinador desperta sempre os jogadores que jogam, os que não jogam, num clube e numa equipa que tem muitos bons jogadores. Estranhamente está numa posição que não é do valor desta equipa. E estávamos a prever uma reação forte desta equipa porque têm competência", começou por dizer o técnico dos arsenalistas, em declarações no final da partida."Entrámos razoavelmente bem no jogo. O Famalicão acaba por fazer o 1-0 num lance de bola parada. Tivemos a capacidade para reagir e reverter o resultado. Conseguimos estar ao intervalo 2-1. Fizemo-lo com muito mérito", continuou, antes de analisar os aspetos da equipa na segunda parte."O plano era tentar fazer o terceiro golo para acabar o jogo. Essa era a nossa intenção. Mas a verdade é que o Famalicão reagiu muito bem. Fez uma boa segunda parte. A nossa equipa perdeu capacidade de pressão na frente, um bocadinho mais do que gostaríamos. Estivemos demasiado tempo a defender o resultado. Temos que dar mérito fundamentalmente ao Famalicão. Não jogamos sozinhos, temos adversários, [este] fez pela vida. Está numa posição incómoda, tem bons jogadores, tem um treinador novo, e isso levou a que a equipa jogasse nos limites. Acabou por justificar o empate", assumiu.Apesar do empate, Carlos Carvalhal diz apenas ter razões para estar satisfeito com os seus jogadores, sublinhando que o embate com o Benfica, na 24.ª jornada, não era uma preocupação. "O importante era ganhar hoje. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Não estávamos preocupados com o jogo seguinte. Não estou desiludido. Como posso estar desiludido se em nove jogos temos sete vitórias e dois empates. Eu não ando desiludido, ando extremamente satisfeito. Hoje foi um ponto e seguimos em frente", terminou.