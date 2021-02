Carlos Carvalhal: «Ninguém na Europa, nos últimos 20 anos, fez a sequência que o Sp. Braga fez»

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, ficou satisfeito com o triunfo sobre o Tondela, que permitiu aos minhotos atingirem o segundo lugar da Liga, à condição, mas garante que só se foca no comportamento da sua equipa.





"O segundo lugar [à condição] não me diz absolutamente nada, zero, diz-me é a atitude dos jogadores, o seu comportamento. Disse na antevisão que estávamos com energia para fazer um bom jogo e isto, no contexto em que estamos, é extraordinário. Passadas 72 horas do jogo com a Roma, a ressaca europeia foi fazer um dos melhores jogos da época, com 55/60 minutos num nível elevadíssimo e golos de bom recorte técnico. Podíamos ter feito mais perante um adversário que tem valor e que costuma fazer vida difícil. Falei muitas vezes na densidade competitiva e agora sabe-se que nenhuma equipa na Europa [dos campeonatos de Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França e Portugal], nos últimos 20 anos, fez a sequência que o Braga fez. Já me sinto satisfeito por fazer que as pessoas me entendam. Foi um comportamento brilhante, acima do excecional, num campo pesado e até algo irregular", afirmou Carvalhal, no final do encontro."Se é um bom prenúncio para Roma? É mais uma mudança de 'chip', vamos focar-nos nesse jogo, na quinta-feira, a pensar que 72 horas depois vamos jogar com o Nacional, na Madeira, vamos chegar domingo já tarde e, 72 horas depois, jogamos como FC Porto, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal", concluiu.