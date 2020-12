Carlos Carvalhal: «Paulinho? Fiquei satisfeito ao ouvir o treinador do Sporting. Espero que acabe o circo»

Após o triunfo do Sp. Braga sobre o Boavista (1-4), Carlos Carvalhal falou sobre o mercado de transferências, dando especial ênfase a Paulinho. O técnico, de resto, assumiu contar com a permanência do avançado até ao final da temporada.

"Não estou preocupado, o Paulinho vai ficar até ao final da época a menos que alguém bata a cláusula. No final da época é provável que saia, mas fiquei muito satisfeito por ouvir o treinador do Sporting dizer que não vai haver mexidas em termos de mercado para ver se acaba o circo relativamente aos jogadores do Sp. Braga. Penso que agora fechou em relação a um possível ingresso do Paulinho no Sporting. Estas especulações são terríveis para os jogadores e para as equipas, mas o Paulinho tem boa cabeça. Está de corpo e alma no Sp. Braga, vai fazer muitos golos e, no final da época, vai fazer a transferências que anseia. Também é do nosso interesse que isso aconteça", explicou o técnico.

Na presente temporada, Paulinho tem dez golos apontados em 19 encontros.