Carlos Carvalhal: «Quem joga assim, em 20 jogos é capaz de perder um e foi este»

Carlos Carvalhal estava desolado com a derrota frente ao Santa Clara (0-1), a segunda consecutiva dos minhotos nas duas primeiras jornadas do campeonato, depois de ter perdido com o FC Porto na primeira ronda. Mas Carlos Carvalhal mostrou-se satisfeito com o empenho dos jogadores.





"Eu já ficaria bastante triste com o empate, evidentemente que a derrota é qualquer coisa acima de triste. Um jogo com muitas oportunidades de golo, seis ou sete. Um golo também invalidado, que é discutível, também não vou falar nesse assunto. Uma primeira parte que não foi muito boa da nossa parte, extremamente intranquila. Uma segunda parte que só se jogou no meio-campo ofensiva, com várias oportunidades, bolas nos postes. Já na primeira parte foi assim. Não merecíamos estar a perder ao intervalo e na segunda parte foi um jogar no último terço, praticamente. É difícil criar oportunidades numa equipa que se remete atrás. O caminho da nossa equipa tem de ser o que fizemos na segunda parte e esperar que a sorte venha para no nosso lado", afirmou, à Sport TV.Ainda assim, o técnico não se mostrou demasiado preocupado com os resultados."Fluímos melhor o jogo na segunda parte, sobretudo com as substituições. O Galeno é muito agressivo ofensivamente e o Iuri deu fluidez no lado direito. Arriscámos tudo, terminámos com dois centrais, com o Galeno e o Esgaio nos corredores, com toda a gente na frente. Não estou, de forma alguma, desiludido com os jogadores, que foram bravos, mas estou desapontado com o resultado. Estaria preocupado se tivéssemos feito uma exibição nos 90 minutos igual à primeira parte. Assim, acho que, quem joga assim, em 20 jogos é capaz de perder um e foi este", concluiu.