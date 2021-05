Carlos Carvalhal: «Ganhar a Taça pelo clube da minha cidade terá um sabor especial»

Carlos Carvalhal garantiu este sábado que o Sp. Braga quer discutir a vitória na final da Taça de Portugal e prometeu uma equipa ambiciosa frente ao Benfica.





"As dificuldades que vamos encontrar são inerentes ao facto de jogar com uma equipa de elevada capacidade, muito boa, muito forte. Com um bom treinador, grandes jogadores, convocados para grandes seleções, etc. Mas as dificuldades do Benfica também vão ser grandes e estamos apostados em criar essas dificuldades ao Benfica, como fizemos durante a época. Gostamos destes jogos, no acesso às decisões estivemos sempre contra equipas muito boas. Demos sempre um passo em frente nas meias-finais, quer da Taça da Liga, quer da Taça de Portugal. Queremos terminar com a cereja do topo do bolo e vencer a Taça, que é o nosso grande objetivo", disse o treinador dos minhotos, na conferência de imprensa de antevisão à partida de amanhã, agendada para as 20h30, em Coimbra."Fizemos o nosso trabalho há duas ou três semanas na recuperação dos jogadores mais sobrecarregados. Não temos problemas sobre isso e os jogadores já deram uma resposta. Levámos uma ou duas alfinetadas, nomeadamente no jogo com o Sporting, houve alguma descompressão depois, mas deu para cuidar de alguns jogadores e deu para juntar as tropas. Quando o árbitro iniciar, tudo o que foi a época, o historial dos clubes, o historial da Taça não conta para nada. Contam os 90 minutos. E a equipa que tiver mais focada, que tiver maior qualidade e maior equilíbrio emocional, vai ganhar o jogo. Queremos ser melhores nos 90, mas se tiver que ser 120 mais os penáltis, que seja, mas que sejamos melhores a vencer a Taça. O que está para trás não joga.""O Benfica tem uma dinâmica própria, jogando a três ou a quatro. Estamos bem identificados com o sistema do Benfica e com as variações entre linhas e no meio-campo. Porque tem um grande treinador, a dinâmica ofensiva tem uma impressão digital. Nós também temos essa marca e sabemos o que o Benfica vai fazer no jogo. E vice-versa. Sabemos o que nos espera, vai ser difícil para nós, mas também queremos tornar a tarefa difícil para o Benfica.""Nasci na rua de S. Vicente e vivi paredes meias com o B. Misericórdia. A minha adolescência foi passada a 400 metros do estádio. Percorri os escalões todos do Sp. Braga, fui internacional por Portugal ao serviço deste clube e, se há um título que tem um sabor especial, isso passa por ganhá-lo ao serviço do clube da minha cidade. Terá um sabor especial e que, por muito que vença no futuro, nenhum título terá um sabor igual a este. A minha vontade é enorme. Mas a dos meus jogadores não é menor do que a minha. Estamos apostados em vencer a Taça.""Se jogarmos contra uma equipa do Polo Norte, com 11 esquimós, vamos ao pormenor porque temos meios para aceder à informação. Quem chega a qualquer final prepara sempre os penáltis.""Perdi o hábito, depois de Inglaterra, de tentar saber quem é a equipa de arbitragem. Não é uma preocupação. A arbitragem está sob um escrutínio severo como ninguém tem. A primeira análise nunca é tática ou técnica, mas sim o que o árbitro fez. É uma pressão tremenda para os árbitros. O nível da arbitragem, apesar dos erros, nomeadamente do VAR, foi boa."