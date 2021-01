Carlos Carvalhal: «Viemos com lugar marcado até sábado, as malas estão no hotel»

O Sp. Braga derrotou o Benfica por 2-1 e está na final da Allianz Cup. Na reação à partida, o técnico dos minhotos considerou que a vitória foi justa e garante que os guerreiros querem derrotar o Sporting, no sábado, para voltarem a conquistar o troféu.





"Queríamos muito ganhar este jogo. Em ano de centenario, o clube fez 100 anos nestes dias e queríamos muito dar esta prenda aos nossos adeptos. Foi um jogo difícil, frente a uma equipa top, das melhores que temos no nosso contexto, mas fizemos um grande jogo. Saio com a sensação de que ganhámos bem. A 1.ª parte com oportunidades de um lado e do outro, na 2.ª nunca perdemos controlo. Chegamos ao fim com sensação de que justificámos a vitória", afirmou Carlos Carvalhal, na flash-interview, à Sport TV.

"Sim. E complicou um opouco. Previmos, pela constituição inicial, que poderia ter um terceiro médio. Era importante a ação do Fransérgio para equilibrar e foi por aí que partimos para esta segurança e merecer ganhar o jogo"



Regresso de Paulinho



"Nao sabíamos se estaria disponível. Hoje disse-me que gostaria de estar pelo menos no banco, tinha muita vontade de entrar. Só treinou dois dias, de readaptação, entrou muito bem e estamos satisfeitos. A equipa toda teve um comportamento muito bom"



Final com o Sporting



"Vamos prepará-la da melhor forma, com pouco tempo, mas estamos habituados a isso e não é desculpa. Gostaríamos de ter mais um dia de descanso mas vamos apostar tudo para vencer a Taça da Liga. Viemos com lugar marcado ate sábado, as malas estão no hotel. O pior que podia acontecer era pegar nas coisas e ir embora. Queremos muito vencer esta final e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para vencer o Sporting no sábado".