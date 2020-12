Carlos Carvalhal: «Quero uma equipa inglesa forte. Um Manchester United, um Tottenham...»

Após a vitória do Sp. Braga sobre o Zorya, por 2-0, para a Liga Europa, Carlos Carvalhal falou num triunfo que "deixa um treinador muito feliz". À Sport TV, o treinador dos minhotos gostou da exibição da sua equipa e até revelou que tipo de adversário quer apanhar nos 16 avos da competição.





"É uma vitória que deixa um treinador muito feliz. Fizemos diversas alterações na equipa, mantivemos a identidade. Fizemos com que o jogo não fosse tão difícil. Qual foi a fórmula? Esta equipa está habituada a jogar e a empurrar os adversários para o último terço, com dois laterais abertos, dois pontas-de-lança, três jogadores entrelinhas... ofensivamente é uma equipa que causa muito dano porque tem paciência para esperar entrelinhas, com forte meia distância, com jogadores de muita qualidade. O que conseguimos fazer muito bem, os jogadores foram exemplares a fazer isso, foi que conseguimos levar o jogo para o meio-campo ofensivo e obrigámos a que eles jogassem longe da baliza, ou seja, fora do seu habitat. E assim cometem mais erros, se calhar podíamos ter marcado na 1ª parte, merecíamos estar a vencer por 2 ou 3-0 na primeira parte. Chegámos com naturalidade ao 1-0, o 2-0 foi consequência natural da fluidez do nosso jogo. Fiquei um treinador extremamente feliz porque todos os jogadores estão preparados para jogar e com uma atitude muito positiva para contribuir para as vitórias da equipa."

Substituições que deixaram os miúdos no banco

"Em função do trabalho dos avançados, de pressão à frente e juntar linhas atrás, o Schettine a pressionar o 6 adversário, o Abel e o André a pressionar os centrais adversários e depois terem de fazer um linha de quatro... um trabalho que fizeram de forma exemplar. Sabíamos que teríamos de fazer substituições para continuar a ter dimensão de jogo, até porque temos jogo na 2ª feira. Zé Carlos saiu por desgaste. "

Mas temos um problema com os miúdos: só os posso colocar em caso de necessidade absoluta. Porque se os meto a jogar um minuto que seja, eles não podem jogar nas fases finais dos seus campeonatos. É absurdo e tem de ser mudado, não pode haver esta limitação."

Sorteio?

"A minha vontade é encontrar uma equipa forte, inglesa. Preferia encontrar uma equipa forte inglesa... um Manchester United, um Tottenham. Os níveis motivacionais são mais fortes, para aferir as nossas competências. Seja qual for o adversário, vamos tentar passar à próxima eliminatória."