Carlos Carvalhal: «Repetir esta época no próximo ano? Assinava já de cruz!»

Carlos Carvalhal considera que a temporada 2020/21 foi "das mais completas da história do Sp. Braga em 100 anos" e, nesse sentido, deixou esta ideia: "Se me perguntasse se gostaria de repetir esta época para o ano, assinava já de cruz. Ganhar uma Taça e fazer bem nas outras competições assinava já de cruz."





"Foi o ano em que vencemos a Taça de Portugal, eliminando o FC Porto em duas mãos; o ano em que vamos à final da Taça da Liga, eliminando o Benfica e perdendo com a equipa que vence o campeonato; o ano em que fizemos grandes jogos da Liga Europa e somos afastados por uma equipa que foi à meia-final, uma prova muito bem conseguida", disse, em entrevista à Next.Quanto à Liga NOS, disse que foram "conseguidos os mínimos". "Mas dentro disso há que perceber (e se calhar os adeptos não têm noção) que praticámos, na opinião generalizada dos meus colegas e críticos, o melhor futebol que se viu em Portugal esta época e inclusivamente os meus colegas das provas europeias, quando jogaram connosco elogiaram a qualidade do Sp. Braga. Marcámos 3 golos ao Leicester, 7 ao AEK e 5 ao Zorya. Em termos qualitativos, fizemos uma época espetacular", avaliou."Jogar de três em três dias... As pessoas não têm a noção nenhuma do que é. Estive na ANTF e conversámos sobre isso. Três dias é jogar no vermelho, com jogadores ainda não recuperados. Quatro dias é jogar no mínimo de condições. Fizemos esta sequência de três dias durante muito tempo. Face à dificuldade do calendário, o nível qualitativo da equipa, a Taça conquistada, final da Taça da Liga, prestação europeia e os mínimos no campeonato, esta se não é a melhor época de sempre no seu todo… é das melhores", apontou Carlos Carvalhal.