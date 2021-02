Carlos Carvalhal: «Saímos inteiros e preparados para o que aí vem»

Apesar de ter visto o seu Sp. Braga cair de novo aos pés da Roma e ter ficado pelo caminho na Liga Europa, Carlos Carvalhal elogiou a forma como os minhotos se apresentaram. E já de olho no que aí vem, o técnico do Sp. Braga diz que os minhotos saíram reforçados por aquilo que fizeram diante da Roma, uma equipa que considera uma "potencial candidata a vencer" a Liga Europa.





"Primeiro de tudo saímos desta competição com uma grande equipa e para mim uma potencial candidata a vencer a prova. Uma equipa fortíssima, com grandes jogadores, com uma boa organização e com um grau de cinismo. Quando as coisas estão calmas, sai um contra-ataque e a definição é imperdoável. Fomos bravos, nunca virámos a cara à luta, uma personalidade de jogo grande. Nunca nos desmantelámos, dadas as vicissitudes. Fomos sempre uma equipa brava, aberta, lutámos até ao limite das nossas forças. Conseguimos um golo hoje, poderíamos ter feito mais. Tivemos mais oportunidades do que em casa. E terminámos a dar os parabéns à Roma é uma super equipa, foi melhor e mereceu passar. Tenho de dar também os parabéns aos meus jogadores porque foram competentes e íntegros. Saímos inteiros e preparados para o que aí vem, porque o melhor está sempre para vir", começou por dizer, à SportTV.Eu tenho dois jogadores por posição. Infelizmente agora não tenho, tivemos lesões graves. Mas não tenho titulares ou suplentes. Eu pergunto se num processo destes, com esta densidade competitiva, se é possível não ser assim. Se não for assim, estouram-se três ou quatro jogadores e fico sem jogadores. A gestão tem de ser feita, a confiança é total e hoje avançaram os que entendi estarem melhor preparados. Tem sido sempre assim e temo-nos saído bem. Chegámos à final da Allianz Cup, estamos na Taça, estamos bem posicionados no campeonato e saímos da Liga Europa frente a uma grande equipa.A nossa aposta foi não negligenciar nenhum jogo ou competição. Foi isso que fizemos. Hoje jogámos para ganhar, tal e qual na primeira mão. O adversário foi mais forte, mais eficaz, mas fizemos o nosso papel e o que prometemos: lutar com todas as forças. Saímos desta de cabeça erguida e vamos agora encarar o campeonato. Gostaria de continuar na Liga Europa. Nós vamos jogar na Madeira no domingo e depois temos uma viagem para fazer para Braga e jogamos na quarta-feira com o FC Porto para a Taça. Continuamos com esse processo e sempre em desvantagem perante os adversários, que jogam sempre com maior afastamento. Mas contem connosco, vamos à luta. Temos sabido honrar cada jogo. É isso que vamos fazer, mas estamos sempre em desigualdade.