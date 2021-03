Carlos Carvalhal saiu apressado do relvado do Dragão

A festa foi intensa, mas ficou rapidamente sem um dos seus principais protagonistas. Assim que Artur Soares Dias fez soar o apito final que selou a chegada do Sp. Braga à final da Taça de Portugal, o banco de suplentes da equipa irrompeu numa explosão de alegria pela 7ª ida do clube ao Jamor.





Jogadores e elementos do staff técnico e médico dos arsenalistas abraçaram-se, festejando a vitória e, depois de rápidos cumprimentos, Carlos Carvalhal encaminhou-se diretamente para o túnel de acesso aos balneários.

No final de um embate de alta tensão, tal como já tinha sido o da 1ª mão, esse com um pós-jogo mais explosivo no qual os técnicos se encontraram – Conceição disse a Carvalhal “11 contra 11 levavas 5 ou 6”, desculpando-se depois já de cabeça fria –, o técnico arsenalista saiu rapidamente do relvado, voltando para participar na ‘flash interview’.