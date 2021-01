Carlos Carvalhal: «Se for expulso sem motivo de uma festa volto para soprar as velas?»

Carlos Carvalhal fez esta segunda-feira a antevisão ao duelo entre o Sp. Braga e o Gil Vicente, que se disputa terça-feira, às 19H45, da 15.ª jornada da LIga NOS.





O técnico bracarense abordou ainda a polémica em torno da sua expulsão na final da Allianz Cup e o facto de não ter recebido a medalha de finalista vencido no relvado do Municipal de Leiria."Fomos até ao limite na Taça da Liga, chegámos à final, com um comportamento muito bom e saímos valorizados. Fomos finalistas e tivemos de vencer o Benfica e, com menos um dia de preparação, estivemos bem, sobretudo na segunda parte, quando foi possível jogar, devido ao relvado. No fundo, terminámos esta competição no limite, conseguimos chegar muito longe, mas não conseguimos vencer. Tenho de elogiar os jogadores pela qualidade, foram estoicos, com condições climatéricas muito difíceis, o campo estava um lamaçal, mas mesmo assim os jogadores foram fantásticos. Há um sentimento na cidade de um orgulho grande nesta equipa"."A equipa vai reagir. Tínhamos a ilusão de ganhar, temos esse sentimento. Agora temos dois dias de preparação, mas vamos reagir bem, vamos a jogo, disponíveis para defrontar um treinador que foi meu jogador, conheço bem, organiza bem as suas equipas. Vamos ter de ter paciência, mas queremos vencer, que é o nosso objetivo"."Relativamente ao que se passou na Taça da Liga, só me vou pronunciar depois de sair castigo. Não recebi a medalha no campo… até fico admirado com algumas situações, mas tenho a medalha comigo e não a deitei fora. Agora, pergunto: quando se é convidado para uma festa de aniversário e se é expulso sem qualquer motivo, estando na rua à chuva e ao frio, quando for para soprar as velas essa pessoa volta à sala para cantar os parabéns? Se eventualmente estiver na festa e me expulsarem com razão, sou a primeira pessoa a voltar para a sala, a pedir desculpa e vou cantar os parabéns ao aniversariante. Se for castigado? Quero ver o castigo que vou ter - penso que não vou ter - mas reservo-me para fazer algum comentário. Não fui à conferência de imprensa porque fui expulso, até pensei que nem podia estar aqui. Desde que regressei a Portugal não tinha sido expulso. Tenho a minha folha limpa, o meu comportamento tem sido exemplar e não o deixou de ser na final".