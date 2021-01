Carlos Carvalhal: «Se o futebol parar o vírus vence por 10-0»

As últimas notícias sobre os efeitos da Covid-19 no futebol, sobretudo no Benfica, rival bracarense nesta meia-final, foi o tema incontornável da conferência de imprensa de Carlos Carvalhal. O técnico garante que a sua equipa “está preparada para jogar” esta noite, em Leiria, e espera que o futebol não pare.

“Foi um propósito da Liga e de todos os clubes dar um exemplo à sociedade. Todas as equipas aqui e ali podem ser penalizadas por um surto num determinado momento. Aconteceu-nos numa situação delicada e fomos a jogo. Sentimo-nos desfalcados, mas nunca nos lamentámos pelas ausências. Eu, em momento algum, me queixei de não ter um ou outro jogador. Fizemos um grande jogo contra o Sporting e contra o Boavista. O que estamos é preparados para jogar e estamos com todas forças para ir a jogo”, garantiu Carvalhal, em alusão aos casos que afastaram David Carmo, Tormena, Bruno Viana e até Castro há poucas semanas.

“Será péssimo se o futebol tiver de parar. Estamos numa situação má, mas será ruinoso se o futebol tiver de parar. Temos dado um exemplo à sociedade de que é possível coabitar. Se baixarmos os braços, o vírus vai ganhar, vai dar 10-0 ao futebol, e neste momento já está 5-0! Se pararmos será dramático”, frisou. “Só espero que a pressão dos clubes maiores não faça parar o futebol, a não ser que a DGS entenda que não há condições”, referiu.

Carlos Carvalhal olha com otimismo para esta partida, lembrando que haverá “uma história diferente” em relação ao jogo do campeonato, na Luz, do qual o Sp. Braga saiu vencedor. “Queremos fazer um grande jogo e esperamos vencer”, frisou.

Sem 'bluff' por Paulinho

Será apenas hoje que Carvalhal perceberá se o avançado Paulinho pode ou não ir a jogo. “Paulinho está em dúvida ainda. Amanhã [hoje] vamos perceber se está apto, neste treino ele foi ao campo e ainda sentiu um desconforto, vamos ver”, referiu o técnico, garantindo que não está a fazer “qualquer ‘bluff’”. Paulinho seguiu viagem para Leiria, ao contrário dos lesionados Gaitán, Moura e Rui Fonte.



Os pilares da permanência

Após recentes declarações de António Salvador, a manifestar o desejo de contar com Carvalhal durante vários anos, o treinador explicou os pilares para o futuro. “O presidente e administração estarem satisfeitos comigo, os jogadores também satisfeitos e motivados, e os adeptos também contentes... Eu estarei no Sp. Braga enquanto estes três vetores convergirem”, assegurou. O seu contrato é válido até 2022.