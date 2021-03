Carlos Carvalhal: «Só uma hecatombe fará com que o Sporting não seja campeão»

A dez jornadas do fim da Liga NOS, o Sporting lidera com 10 pontos de vantagem para o 2.º classificado, o FC Porto, e Carlos Carvalhal, técnico da equipa que ocupa o 4.º posto, acredita que só acontecendo algo muito anormal no que falta jogar tirará o título aos comandados de Rúben Amorim.





"Só uma hecatombe vai fazer com que o Sporting não seja campeão. Tem muito mérito no que tem feito, é uma equipa sólida, ainda não perdeu e tem ganho os seus jogos. Em todos os jogos, de uma forma ou de outra, dá sempre a ideia que vão ganhar", considerou Carlos Carvalhal, em declarações à RTP 3, acrescentando que, quanto ao FC Porto, pode ir ainda mais longe na Liga dos Campeões."Antes da eliminatória com a Juventus dei uma entrevista a um jornal italiano e disse que era 50/50. O jornalista até me perguntou duas vezes para confirmar se tinha dito mesmo aquilo. Se passou com a Juventus, agora tudo é possível", referiu o treinador.