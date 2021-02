Carlos Carvalhal sobre Bruno Viana: «A porta está fechada e ele não vai fazer falta»

Bruno Viana foi afastado dos trabalhos da equipa principal do Sp. Braga e encontra-se neste momento a trabalhar com a formação B dos arsenalistas. A falta de atitude e empenho do central desagradaram tanto Carlos Carvalhal como a direção do clube, que optaram assim por despromover o jogador. E o treinador comentou pela primeira vez a situação do defesa, sublinhando que este vai mesmo sair do clube.





"A porta está fechada e não vai fazer falta. Só faz falta quem cá está. A administração está a tratar disso e o jogador está prestes a ter uma colocação. O futuro não passa pelo Braga", disse após o triunfo caseiro (2-1) sobre o Portimonense.Comodeu conta, a situação terá tido início antes da final four da Allianz Cup, estando assim encontrada a explicação para o jogador não ter sido utilizado na competição (apenas esteve no banco na final, frente ao Sporting).