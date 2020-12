Carlos Carvalhal: «Sp. Braga fez trajeto espetacular»

O Sp. Braga defronta amanhã o Zorya, na última jornada da fase de grupos da Liga Europa, e com possibilidades de terminar a classificação na liderança. Um objetivo que depende do resultado do Leicester, mas que, ainda assim, faz parte das intenções de Carlos Carvalhal. "Sinto-me orgulhoso e satisfeito com o grupo, pelo trabalho realizado até ao momento, num contexto difícil. Disse na altura do sorteio que era um grupo equilibrado e seria discutido até ao último segundo. Enganei-me porque o Sp. Braga fez um trajeto espetacular", referiu o treinador, na conferência de imprensa de antevisão.





Sobre o adversário, Carlos Carvalhal deixou elogios. "É uma equipa que consegue ganhar ao Leicester e vence 3-0 ao AEK. Tem vencido confortavelmente na maior parte dos jogos do seu campeonato e isso demonstra a dificuldade que esperamos".Ricardo Esgaio e Castro serão ausências para este jogo. O lateral está castigado, enquanto o médio vai ser poupado pelo treinador.Vítor Tormena mostrou-se satisfeito com o apuramento garantido e acrescentou que a equipa "vai entrar para ganhar, porque entramos sempre pelos 3 pontos. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados"