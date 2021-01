Carlos Carvalhal: «Sporting não tem tido a sobrecarga dos jogos europeus»

Naquele que é o jogo de cartaz da jornada 12 da Liga NOS, o Sp. Braga desloca-se a Lisboa para enfrentar o Sporting. Na antevisão à partida, Carlos Carvalhal elogiou o adversário, sublinhou o facto de os leões não estarem inseridos nas competições europeias e realçou a vontade da sua equipa em conquistar os três pontos.





"O Sporting tem qualidade, um excelente treinador e uma boa equipa. Não tem a sobrecarga europeia que os podia prejudicar no campeonato ou não, mas evidentemente que as equipas que estão nas competições europeias sentem o peso de ter jogado a meio da semana num ou outro jogo do campeonato. Isso acontece com Benfica, FC Porto e Sp. Braga, mas também com os grandes clubes do futebol europeu. O Sporting não tem tido esta prova extra e tem-se apresentado com uma frescura muito grande nestes primeiros jogos e tem praticado um bom futebol", referiu o técnico, que, no entanto, vincou também as qualidades da sua equipa: "Penso que o Sporting vai encontrar um adversário complicado. Um adversário que defende bem, que ataca bem - temos uma média de golos a roçar o excelente -, que interpreta bem os jogos e que é competitivo. Estarão em cima do tabuleiro de jogo todos os ingredientes para termos um grande jogo de futebol".Apesar de os minhotos estarem a contas com alguns casos de Covid-19 no plantel, Carlos Carvalhal recusou usar isso como desculpa para o que quer que fosse. O técnico frisou que tem confiança em todos os jogadores, realçando que a imagem da equipa no embate deste sábado será a mesma que foi deixada nas partidas anteriores. "Neste momento temos mais ausências, mas aqui não há titulares, há jogadores disponíveis ou indisponíveis. Vai ser sempre o Sp. Braga a entrar em campo, seguindo o lema de que temos 100 por cento de respeito pelo Sporting, mas zero por cento de medo", disse.O técnico concluiu afirmando que está preparado para fazer ajustes ao longo da partida em função daquilo que o jogo lhe pedir: "Vamos fazer o nosso jogo e interpretar o que o encontro estiver a pedir. É um jogo de forças entre o que tu queres e o que o adversário te proporciona. Quando conseguimos fazer o que queremos, damos uma resposta boa. Quando o adversário nos obriga a fazer o que não queremos, também nos preparámos bem. Temos de perceber o que se está a passar no jogo e dar uma resposta. Isso tem acontecido desde que começámos o nosso trajeto. Vamos a jogo para fazer uma boa exibição e para conquistamos os três pontos".A partida entre Sporting e Sp. Braga está agendada para as 18 horas deste sábado.